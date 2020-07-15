Чебан: Временные киоски будут убраны с улиц Кишинева в конце октября

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Генеральный примар Ион Чебан выступил с пояснениями касательно количества киосков в столице, а также того, какие ларьки и когда должны быть эвакуированы.

По его словам, на сегодняшний день эвакуирован 591 киоск, а недавно установленные объекты будут убраны в октябре, с окончанием теплого времени года. Ион Чебан уточнил, что, как и в предыдущие годы, примария разрешила продавать безалкогольные напитки, мороженое и кофе в парках. Он, однако, подчеркнул, что разрешение временное, и в конце октября его действие завершится.

– Решение было принято совместно с вице-примарами, преторами и специалистами в данной сфере, чтобы помочь экономическим агентам в сложной ситуации, спровоцированной COVID-19. Другим важным фактором стало и желание обеспечить горожан прохладительными продуктами и напитками, – сказал примар.

Поясняя отзыв этого решения, а затем повторное издание разрешения на деятельность вышеуказанных экономических агентов, градоначальник отметил, что те допустили нарушения, а впоследствии, после достижения консенсуса между предпринимателями и муниципалитетом, торговля была вновь разрешена.

Согласно распоряжению, претурами секторов были выданы 94 схемы размещения киосков из максимального количества в 134 места по всему городу. Столько же мест для киосков было и в предыдущие годы.

На данный момент в столице насчитывается 1663 передвижных коммерческих объекта, из которых 331 – фургоны и киоски.

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