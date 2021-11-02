Чебан: Впервые за долгие годы парк Exdrupo будет пополнен новой техникой

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В настоящее время из 52 единиц снегоуборочной техники, находящейся в распоряжении МП «Управление Exdrupo», в в рабочем состоянии находятся лишь 36. Мунпредприятие также имеет 14 функциональных тракторов, 3 грейдера и 2 фронтальных погрузчика.

Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, долгое время люди работали на устаревшем оборудовании, а некоторой необходимой техники в Exdrupo не было, и приходилось заключать контракты на оказание услуг в стране или за рубежом.

Управление транспорта провело тендер на приобретение специализированного оборудования: 2 пылесосов; 3 тракторов с шасси для уборки, а также с лезвиями для уборки снега и мётлами для удаления снежного покрова с дороги; 1 машины для нанесения дорожной разметки; 1 многофункционального экскаватора; 1 насоса для очистки системы ливневой канализации, – отметил градоначальник.

Также объявлены тендеры на закупку 1 автобуса для перевозки рабочих, 2 многофункциональных тракторов для ремонта дорог, 2 новых грузовиков для нанесения противогололёдного материала, специализированной видеокамеры для сетей водостока и 1 машины для заделки трещин на дороге.

Когда я общался с сотрудниками МП «Управление Exdrupo», люди жаловались на устаревшую технику. Прошлой зимой я пообещал, что постепенно мы будем закупать новую технику, пусть и дорогую, но очень нужную, – заверил Ион Чебан.

Ранее Российская Федерация подарила Кишинёву 5 многофункциональных машин, предназначенных в том числе для уборки снега с дорог, а мэрия Вены – спецавтомобиль MAN для уборки снега на дорогах.

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