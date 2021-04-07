Чебан: Возврата в школы хотят и дети, и их родители, и учителя

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С момента открытия в Кишинёве первого Муниципального центра вакцинации были привиты более 2 000 из примерно 12 000 работников сферы образования.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он сообщил также, что на сегодняшний день запланирована вакцинация 680 человек, но отметил возможности Центра куда выше – всё зависит от наличия вакцин.

Я очень надеюсь, что мы ускорим процесс вакцинации, потому что считаю это единственным способом вернуть детей в школы. Наша цель – максимально оперативная иммунизация педагогов, потому что возврата в школы хотят и дети, и их родители, и сами учителя. На данный момент главное – избежать рисков заражения коронавирусом, – подчеркнул градоначальник.

Ранее Ион Чебан заявил, что вакцинация дидактических кадров по-прежнему остаётся приоритетом для примарии, и сообщил, что сейчас муниципалитет ведёт переговоры с центральными властями о том, чтобы получить вакцины для ускорения процесса.

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