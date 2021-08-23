Чебан возмущен участившимися кражами решеток ливнёвок в столице: Воры должны быть наказаны!

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан выразил озабоченность тем, что в городе фиксируется всё больше случаев краж решёток ливневой канализации. В связи с этим он попросил профильные управления осмотреть улицы, обезопасить участки и при необходимости поставить решётки, а также обратился в полицию с просьбой установить виновных в кражах, так как такие ситуации ставят под угрозу здоровье и жизнь людей.

– Только в пятницу с улицы Николае Димо в столичном секторе Рышкановка было украдено 6 решёток. Также в пятницу в городе пропало около 60 элементов ливневой канализационной сети, – и это только случаи, зарегистрированные полицией. По большей части решётки воруют по выходным, а также до или после дождей, когда рабочие открывают приёмники, чтобы предотвратить затопление. Украденные решётки чаще всего отвозят в пункты сбора металла, – отметил градоначальник на своей странице в соцсети.

По словам ответственных лиц, ремонт решёток – долгий процесс, так как они дорогие и изготавливаются на заказ. Еще одна проблема заключается в том, что решётки, устанавливаемые в Кишинёве, разнообразные – их более 50 типов разных размеров.

С прошлого года на улицах, где проводится текущий или капитальный ремонт, началась установка приёмников с системой закрывания/открывания. Их также устанавливают в местах с повышенным риском кражи.

По мнению генпримара, решением для предотвращения кражи может быть запрет на сбор решеток пунктами сбора металлолома, а также проведение рейдов в ночное время по проблемным адресам.

– Те, кто ворует общественное имущество, и особенно те, кто своими действиями ставит под угрозу здоровье и жизнь людей, должны быть выявлены и сурово наказаны! – добавил Ион Чебан.

Всего на территории столицы установлено более 5 тысяч дождеприёмников.

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