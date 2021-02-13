Чебан: Вопрос обустройства парковок в Кишинёве беру под свой личный контроль

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У генпримара Кишинёва состоялась очередная встреча со всеми ответственными лицами, на которой подробно обсуждался вопрос обустройства парковок в городе. Ион Чебан отметил, что берёт этот проект под свой личный контроль, потому что он слишком медленно осуществляется, а вопрос становится всё более острым.

– В настоящее время мы разрабатываем комплексный анализ для создания парковок. Мы проводим внутреннюю работу, но не торопимся обнародовать определённую информацию. Несмотря на все препятствия, я надеюсь, что вскоре у нас появится видение решения этой хронической проблемы столицы, – написал он на своей странице в соцсети.

На данный момент, по словам градоначальника, примария ведет работу над классификацией типов парковок, над возможностью проведения технико-экономического обоснования, а также разрабатывает способы, по которым будет работать та или иная модель парковки.

– Это сложно из-за того, что в столице большое количество машин: около 400 тысяч вместо 100 – такова вместимость города. Я очень хочу добиться успеха, хотя у муниципалитета нет земельных участков, которые можно было бы отдать под парковки. В этом аспекте сложнее всего дело обстоит в секторе Центр. Вся земля была приватизирована и поделена, – отметил Чебан.

Напомним, ранее генпримар рассказал, что в 2010 году мунсовет принял решение о выделении более 300 земельных участков для обустройства парковочных мест в столице, но со временем их скупили, и на них были построены жилые дома, АЗС и другие объекты.

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