Чебан: Во всех секторах столицы ремонтируют подземные переходы

0

В Кишинёве полным ходом идут работы по ремонту подземных переходов. Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, в секторе Центр в переходе, расположенном по адресу Хынчештское шоссе, 143/1, возле южного автовокзала, осуществляются работы по удалению асфальтового слоя и замене бордюров рядом с переходом.

– Это необходимо для герметизации участка дороги, под которым расположен переход, чтобы предотвратить попадание дождевой воды и ухудшение состояния стен и фундамента. Параллельно начаты внутренние работы по восстановлению подземного перехода, их проводит экономический агент, – уточнил Ион Чебан.

Подобные работы будут осуществляться в подземных переходах по адресам: Хынчештское шоссе, 86, возле Минобороны, и Хынчештское шоссе, 178/1, на конечной остановке троллейбуса № 9. Работы начнутся в течение этой недели после аукциона.

В секторе Буюканы по улице Каля Ешилор подземный переход также находится в ремонте. Здесь модернизировано освещение, ремонтируется лестница, устанавливаются навесы. Далее последует ремонт потолка и обустройство пандуса для людей с ограниченными возможностями.

Подземный переход на Рышкановке по адресу бул. Национального Возрождения, возле цирка, находится в процессе восстановления. Здесь завершается ремонт стен, затем последует восстановление потолка и полов. На первом этапе ремонтных работ в переходе модернизировали систему освещения, отремонтировали лестницу и установили навесы у входа.

В секторе Ботаника ремонтируются два подземных перехода. В одном из них, расположенном на пересечении бул. Дечебал – ул. Н. Титулеску, в настоящее время устанавливают навесы у входа, на следующей неделе покрасят стены и установят камеры видеонаблюдения. А в переходе на пересечении бул. Дачия и бул. Траян ремонтируют лестницу у входа, затем начнутся внутренние работы.

– Из 20 существующих в городе подземных переходов к настоящему времени отремонтированы: переход по ул. И. Крянгэ, 74, возле бывшего кинотеатра «Флакэра», переход по ул. Арборилор, 21, у больницы «Георге Палади», переход на бул. К. Негруцци, 10/1, переход по ул. А. Руссо, 2/1 на Рышкановке, переход на бул. Дачия, 18/1, на пересечении с ул. Теилор, переход по ул. А. Руссо, 59/4 на Чеканах. Переход возле Аэропорта был отремонтирован ранее. Для ремонта других подземных переходов мы ищем источники финансирования, – подчеркнул генпримар Ион Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.