Чебан: Во многих странах COVID-19 вновь набирает обороты. Призываю кишинёвцев вакцинироваться

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В условиях, когда в ряде стран вновь наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, жители Молдовы должны быть осторожны и по-прежнему соблюдать защитные меры. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он в очередной раз призвал граждан вакцинироваться от COVID-19.

На данный момент у нас в наличии несколько различных вакцин – AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Johnson&Johnson, в скором времени будет и Pfizer. Многие люди хотят ставить себе конкретную вакцину, и в Кишинёве выбор есть, вакцины доступны всем. Мы все хотим, чтобы наши дети вернулись в школы и детские сады, хотим вернуться к нормальной жизни, хотим восстановления экономической деятельности. Также измучены все наши врачи и медработники. Поэтому нам всем надо быть ответственными, – отметил Ион Чебан.

В Кишинёве, по данным, озвученным примаром, вакцинировано около 236 тысяч человек.

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