Чебан: Власти хотят продлить осенние каникулы школьников минимум на неделю (ВИДЕО)

Чебан: Власти хотят продлить осенние каникулы школьников минимум на неделю (ВИДЕО)

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью намерена продлить школьные каникулы ещё минимум на неделю, однако ясности в этом вопросе до сих пор нет. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан.

– Знаю, что хотят продлить каникулы ещё на неделю – якобы, из-за “красного кода”. До сегодняшнего дня у нас нет ясности, школьные комбинаты не знают, покупать ли продукты питания на следующую неделю. Согласно информации, которая у меня есть, комиссия хочет продлить каникулы на неделю, но это решение ещё не опубликовано, – сказал он. 

Каникулы школьников должны завершиться 31 октября. Изначально предполагалось, что они будут короче, однако министерство продлило их из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

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