Чебан: Владельцам земельных участков грозят штрафы, если они не будут бороться с амброзией

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Примария Кишинёва делает всё возможное для уничтожения опасного сорняка. Об этом заявил глава муниципия Ион Чебан.

Он напомнил, что практически все участки, где активно растет амброзия, нанесены на карту, созданную посредством платформы ArcGIS, а муниципальные службы контролируют их и обрабатывают. Кроме этого, в городе работают специальные группы, которые ищут очаги произрастания амброзии.

– Также обращаюсь к жителям Кишинёва: если вы замечаете участки, где растёт амброзия, сообщайте нам, пожалуйста. Сделать это можно посредством платформы eu.chisinau.md, либо написать об этом в комментариях на моей личной странице в Facebook, – сказал Чебан.

Глава столицы также посетовал, что не все физические и юридические лица соблюдают положения закона, согласно которым они обязаны уничтожать опасный сорняк на своих земельных участках.

– Только на этой неделе были составлены десятки протоколов в связи с нарушениями. Штраф за это составляет до 3000 леев. Мы не хотим штрафовать, мы хотим, чтобы было чисто и безопасно, чтобы все люди были ответственными. В связи с этим прошу всех следить за своими участками, в противном случае нам не остаётся ничего, кроме как выписывать штрафы, – предупредил генпримар.

Ион Чебан также отметил, что на этой неделе специалисты проинспектируют пригородные населенные пункты на предмет наличия амброзии.

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