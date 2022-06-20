Чебан: Вчера полиция на деньги граждан охраняла незаконный марш ЛГБТ, парализовав движение в центре Кишинева

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Депутаты партии “Действие и солидарность” в воскресенье маршировали вместе с представителями ЛГБТ на противозаконном параде, и при этом никто из них не вспомнил о медицинских работниках и фармацевтах, отмечавших свой профессиональный праздник. Об этом с возмущением заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Также его негодование вызвал тот факт, что из-за проведения данного парада была парализована работа общественного транспорта, а для охраны его участников было задействовано очень много сотрудников полиции.

– Вчера весь день весь транспорт был заблокирован на Ботанике, Буюканах, в Центре. Никто не мог проехать через центр города. Власти, депутаты ПДС устроили парад, украли у детей радугу, сделав другой символ, и окружили себя тысячами полицейских, которым деньгами граждан заплатили за защиту. Предлагаю оплатить этот день мобилизации полиции средствами депутатов ПДС, потому что в большинстве своем полиция охраняла именно их, так как они присутствовали на параде, – заявил Чебан.

Он подчеркнул при этом, что министр внутренних дел должна уйти в отставку за издевательство над полицейскими. Генпримар также отметил, что в Кишиневе общественный транспорт должен был ходить по улице Букурешть, так как на Площади Великого Национального Собрания должны были состояться несколько мероприятий, согласно распоряжениям, которые были согласованы с представителями МВД.

– Правительство ПДС знало, что парад на улице Букурешть проводится с нарушением закона, но представителей ЛГБТ охраняли как зеницу ока, противозаконно обеспечив им коридор. У них не было необходимых в этом случае документов. К чему это привело? Остановленные работы, прерванная работа общественного транспорта, а представителей ЛГБТ с депутатами во главе охраняла вся столичная полиция. Половину Кишинева, исторический центр города, парализовало из-за незаконного шествия, – подчеркнул Чебан.

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