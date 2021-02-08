Чебан – в защиту муниципальных служб Кишинева: Снег убирают днём и ночью (ВИДЕО)

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Более 400 работников муниципальных служб очищали столичные улицы и тротуары от снега в выходные. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании примарии Кишинёва.

В эти выходные люди работали нон-стоп. Работа велась во дворах, на дорогах, остановках, въездах в город. Благодарю всех работников служб. Пока город спал, люди чистили снег, работали непрерывно. Я прошу, чтобы СМИ, которые пишут о том, что в некоторых местах не убрано, обвиняли меня, а не муниципальные службы. Те, кто выезжал вчера в город, видели, что убрано. Когда ты знаешь, что рабочие всю ночь с лопатой в руках или за рулём трактора чистили дороги, а потом слышишь в СМИ, что якобы “опять ничего не сделано”, – это очень возмущает, – подчеркнул Чебан.

Генпримар добавил, что в следующий раз он опубликует несколько сообщений из совместного чата с ответственными лицами муниципальных служб, которые каждый час посреди ночи докладывают о ситуации в городе.

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