Чебан: В устранении последствий ливня задействованы все службы

Чебан: В устранении последствий ливня задействованы все службы

В устранении последствий прошедшего в Кишиневе ливня задействованы все городские службы. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан. 

– Из-за больших объемов воды в некоторых частях Кишинева затруднено движение. В будущем, для того, чтобы избегать подобных ситуаций, на территории муниципия будет введён желтый или оранжевый код, при действии которого водителям будет рекомендовано не выезжать на улицы города, – отметил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md