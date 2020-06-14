Чебан: В устранении последствий ливня задействованы все службы

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В устранении последствий прошедшего в Кишиневе ливня задействованы все городские службы. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

– Из-за больших объемов воды в некоторых частях Кишинева затруднено движение. В будущем, для того, чтобы избегать подобных ситуаций, на территории муниципия будет введён желтый или оранжевый код, при действии которого водителям будет рекомендовано не выезжать на улицы города, – отметил он.

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