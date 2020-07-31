Чебан: В течение года проблема с очистной станцией Кишинева будет решена окончательно

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В июле следующего года у Кишинева будет современная очистная станция со всеми необходимыми сооружениями. Об этом в ходе телепередачи на общественном телеканале заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что речь идет об окончательном решении этой проблемы.

– Уже этим летом специфического запаха в городе нет, и мы делаем всё возможное для того, чтобы он не появился вновь. Я неоднократно приглашал прессу и всех заинтересованных посетить очистную станцию, посмотреть на работу, которая там ведется, как осушается и дезинфицируется ил, как мы решили проблему с озёрами, в которых собрано более 500 тысяч кубометров ила. Мы ничего не скрываем, – подчеркнул Чебан.

Напомним, накануне градоначальник посетил Станцию по очистке сточных вод и предложил провести здесь заседание муниципального совета Кишинева.

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