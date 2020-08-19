Чебан в связи с появлением неприятного запаха в городе: Изучим ситуацию, а затем обратимся в прокуратуру

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В связи с появлением неприятного запаха в городе генеральный примар Ион Чебан распорядился создать рабочую группу, которая проведет внутреннее расследование и выявит источник запаха, причины его появления, а также виновных в сложившейся ситуации.

– Сегодня на место прибыли вице-примар и представители Apă-Canal. Я потребовал, чтобы все ответственные лица представили полный отчет, так как на каждом оперативном заседании, а также во время выездов на места меня уверяли, что неприятного запаха от очистных сооружений не будет, – заявил Ион Чебан.

Глава столицы отметил, что был проинформирован о том, что концентрация сбросов в последнее время на очистных сооружениях увеличилась, и виноваты в этом экономические агенты, у которых нет индивидуальных установок для предварительной обработки.

– Они сбрасывают воду, которая используется в технологическом процессе и превышает допустимые пределы содержания загрязняющих веществ. Соответственно, сброс воды осуществляется в сеть общественной канализации. Поэтому я попросил включить в протокол все причины произошедшего. А после изучения ситуации мы обратимся в прокуратуру и другие соответствующие органы, – подчеркнул Чебан.

Генпримар также отметил, что в этом году были предприняты все меры для устранения неприятного запаха, который исходил от накопительных озер с илом на территории очистных сооружений. По его словам, сейчас там запаха нет.

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