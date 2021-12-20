Чебан: В Кишинёве просроченные вакцины не использовались! А к Минздраву есть вопросы

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17 ноября Министерство здравоохранения передало Кишинёву партию из 1000 доз вакцины Johnson&Johnson, срок годности которой истекал через 2 дня. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, комментируя отчёт Счётной палаты касательно случаев использования в Молдове просроченной вакцины от коронавируса.

По словам градоначальника, вышеуказанная партия – единственный случай, когда в Кишинёве столкнулись с подобной ситуацией, и эта вакцина не была принята властями Кишинёва.

– Главное управление здравоохранения отказалось принять эту партию и проинформировало все учреждения первичной медико-санитарной помощи в муниципии о попытке передать её. Возникает закономерный вопрос – что Минфин сделал с этой партией? Министерство представило данные, что у некоторых вакцин истёк срок годности. И что с ними сделали? Есть компетентные органы, которые должны проверить эту информацию и публично высказаться, – заявил Ион Чебан.

Генпримар рассказал, что в отчёте Счётной палаты в качестве объектов проверки фигурируют 3 территориальные медицинские ассоциации из муниципия.

– Сразу после заседания Счётной палаты и представления отчёта мы приняли меры для проверки некоторых предположений, содержащихся в документе. Также я созвал на заседание весь медицинский персонал, ответственный за управление процессом вакцинации. Выводы следующие: со всей ответственностью и твердостью заявляю, что в Кишинёве не вводились дозы просроченной вакцины! – подчеркнул Чебан.

Он отметил также, что власти столицы вложили значительные средства в инфраструктуру вакцинации – гораздо больше, чем центральные органы власти и Министерство здравоохранения. Так, организовано 70 пунктов вакцинации, первый и единственный Центр вакцинации (муниципальный центр), 2 передвижных пункта (автобус и троллейбус), мобильные бригады для вакцинации на дому.

– Мы организовали самые эффективные марафоны иммунизации; мы задействовали большие человеческие ресурсы для данного процесса. Мы первыми в стране использовали цифровую IT-платформу (Кишиневский реестр COVID-19, также называемая платформа JIRA) для удаленного отслеживания пациентов, проходящих лечение от COVID-19 на дому. Кстати, я предлагал эту платформу Минздраву для использования на национальном уровне (с бесплатной лицензией) – они отказались, – заметил градоначальник.

Ион Чебан также заверил, что муниципалитет приложит все усилия для роста темпов вакцинации от коронавируса.

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