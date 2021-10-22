Чебан: В следующем году планируем выделить 100 миллионов леев на создание парковочных мест в Кишинёве

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Во всех проектах, реализованных примарией за последние 2 года, предусмотрены и созданы парковочные места на улицах, возле парков, зелёных зон или во дворах жилых домов. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан.

Он отметил, что созданы новые общественные парковки на улице Измаильской, у парков “Алунелул”, “Ла извор” и “Дендрарий”, а на улице Гидигич будет создана большая автостоянка на 480 мест. Также общественные парковки появились на участках, освобождённых экономическими агентами, или там, где раньше находились металлические гаражи.

В следующем году примария планирует выделить 100 миллионов леев на организацию парковочных мест, в том числе в историческом центре, а также на создание так называемых парковок для перехвата на въездах в город и парковок во всех секторах столицы.

– Также мы протестируем специальные полосы, которые вскоре будут обстроены на важных транспортных артериях столицы. По оценкам, общественный транспорт будет циркулировать почти в 3 раза быстрее, чем сейчас, что сократит время ожидания на остановках и побудит жителей выбирать общественный транспорт, – пояснил Ион Чебан.

Кроме того, разрабатывается технико-экономическое обоснование системы электронного билета.

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