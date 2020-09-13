Чебан: В процессе разработки стратегических для развития Кишинева документов будут участвовать все

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Для планировании территории муниципия Кишинев важны Генеральный градостроительный план и стратегия развития Кишинева.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что без этих стратегических документов не будет четкого представления о том, как будет выглядеть Кишинев через несколько лет. Из-за того, что нынешний Генеральный градостроительный план является устаревшим, наблюдается хаос во всем, что касается планирования города как такового.

– Проекты будут реализованы при помощи ассоциаций меценатов двух стран – Румынии и Российской Федерации. Было положено начало сотрудничеству, в котором каждый сделает свой вклад как в информационном плане, так и посредством внесения предложений по территориальному развитию, которые необходимо учитывать при разработке документов, – отметил Чебан.

Он рассказал, что примария Кишинева в сотрудничестве с фондом “РК-Инвестиции” начинает разработку стратегической документации для развития муниципального образования.

– Это процесс, в котором примут участие все местные органы власти. К работам по планированию также привлекаются муниципальные советники от всех фракций вместе с представителями подразделений примарии и гражданского общества, которые будут контролировать ход выполнения двух проектов. Кроме того, в ходе работ будут проводиться общественные консультации разного уровня. В этом процессе планирования будут участвовать жители города, специалисты из различных сфер, бизнес, научное сообщество и другие, – заявил градоначальник.

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