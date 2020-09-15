Чебан: В пригородах Кишинева продолжается реализация инфраструктурных проектов (ФОТО)

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Большинство проектов, которые планируется осуществить в этом году в пригородных населенных пунктах, входящих в состав муниципия Кишинев, находятся на стадии реализации или на начальном этапе. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, речь идет о строительстве или ремонте водопроводных и канализационных сетей, восстановлении школьных помещений и детских садов, ремонте дорог и подъездных путей, восстановлении сети общественного уличного освещения.

– При финансовой поддержке муниципалитета большинство проектов уже завершены. Речь идет об уличном освещеним в коммуне Грэтиешть, ремонте дорог в коммуне Чореску, восстановлении сети ливневой канализации в городе Кодру, ремонте участка подъездной дороги к коммуне Бэчой, ремонте крыши начальной школы в Бэчой, теплоизоляции блока теоретического лицея «Штефан Водэ» в городе Вадул-луй-Водэ, а также строительстве водопровода в селе Крузешть, – отметил Ион Чебан.

Глава муниципия также уточнил, что местная власть постоянно контролирует, чтобы государственные средства, выделяемые пригородам на реализацию проектов, были использованы рационально.

Напомним, что в 2020 году из муниципального бюджета было выделено около 100 миллионов леев на инфраструктурные проекты в пригородах Кишинева. В то же время примария применила новую формулу финансирования населенных пунктов, распределяя средства в соответствии с приоритетом их потребностей.

Ион Чебан также отметил, что несколько проектов реализуются в партнерстве.

– Проект по расширению газораспределительной сети в коммуне Сынжера был запущен по инициативе примарии Кишинева, а работы осуществляются в партнерстве с АО «Moldovagaz» в соответствии с Инвестиционным планом «Chișinau-gaz» на этот год. Общая протяженность нового сегмента сети составит 16 километров, – сказал Чебан.

Еще одним примером является подключение к электричеству микрорайона в селе Добружа. Этот проект был реализован при поддержке компании “Premier Energy Distribution”.

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