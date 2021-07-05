Чебан: В парламенте Вены готовы поддержать реализацию совместных проектов для Кишинёва

Чебан: В парламенте Вены готовы поддержать реализацию совместных проектов для Кишинёва

Генеральный примар Ион Чебан провёл несколько встреч в парламенте Вены, находясь в эти дни с рабочим визитом в столице Австрии.

Чебан поговорил с членом Национального Совета Австрии Харальдом Трохом, который также является членом комиссии по внешней политике.

Я получил заверения в поддержке в парламенте Вены совместных проектов, которые могут быть реализованы в Кишинёве. Переговоры продолжатся в молдавской столице во время визита чиновника в ближайшее время. Австрийская сторона открыта к сотрудничеству, а мы позаимствуем лучшие практики, – уточнил генпримар.

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