Чебан: В парках, как на протесте – тысячи людей не соблюдают противоэпидемиологические меры

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В выходные дни в столичных парках наблюдалось большое скопление людей, как будто был организован протест. Об этом сказал генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

– На улице потеплело, и люди вышли в парки. Я прошу соблюдать рекомендуемые меры – дистанция, маска и дезинфекция. Если видите, что парки переполнены, выбирайте другие зеленые зоны. Несмотря на то, что, по словам врачей, количество случаев заражения COVID-19 снизилось, в Кишиневе все еще высокий уровень заболеваемости, – сказал Чебан.

Градоначальник также призвал жителей столицы не выходить из дома после 23.00.

– Не нужно ехать в аптеку на Чеканах, если вы живете на Ботанике. Находиться в городе после 23:00 запрещено. Но как мы видели, в субботу вечером была километровая пробка, и водителей останавливала полиция. Давайте будем серьезнее. Благодарю всех полицейских, патрулирующих улицы и парки. Ваше присутствие очень важно, и я очень надеюсь, что такие инспекции будут осуществляться и после пандемии. Это повысит уровень безопасности в общественных местах, – заключил генпримар.

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