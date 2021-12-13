Чебан: В мунпредприятии LUMTEH продолжается процесс модернизации

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Более 2,7 млн леев было инвестировано в закупку и установку 100 контроллеров для управления уличным освещением в Кишинёве. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он уточнил, что закупка ещё 200 контрольных блоков запланирована на следующий год.

Таким образом, в настоящее время 160 из 670 точек снабжения в городе оснащены оборудованием, которое управляется из офиса и обеспечивает эффективность деятельности компании благодаря:

строгому соблюдению программы запуска;

отсутствию человеческого фактора при работе системы в автоматическом режиме;

наличию информационной обратной связи о включении запрошенного режима;

дистанционному управлению режимами работы;

дистанционному учёту потребляемой энергии;

способности обнаруживать изменения в энергопотреблении.

Также модернизация данной системы обеспечивает стабильный уровень освещения в соответствии с действующими стандартами и снижает эксплуатационные расходы, повышает надёжность сети наружного освещения и значительно улучшает показатели энергоэффективности, – отметил Ион Чебан.

Кроме того, МП “Lumteh” также усовершенствовала центр управления светофорами, приобретя в текущем году 8 современных контроллеров светофоров на сумму более 885 тысяч леев в дополнение к имеющимся 52. В 2022 году предполагается закупить ещё 18 единиц.

Генпримар также добавил, что на работы по модернизации светофоров и приобретение оборудования в этом году было израсходовано около 3 млн леев, а в следующем году на эти цели будет направлено ещё 2,5 млн леев.

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