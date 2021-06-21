В Муниципальном центре вакцинации можно будет привиться “Спутником V”

0

На этой неделе может быть организован вакцинационный мини-марафон в Муниципальном центре вакцинации. По словам генерального примара Иона Чебана, это стало возможным благодаря тому, что в страну прибыла российская прививка “Спутник V”, спрос на которую среди жителей столицы большой.

Недавно в страну прибыла вакцина “Спутник V”. Я знаю, что есть много людей, которые хотят пройти иммунизацию именно этой сывороткой. В скором времени вакцина будет распространена Министерством здравоохранения. На муниципальном уровне мы планируем организовать мини-марафон в Муниципальном центре вакцинации, – сказал Чебан на сегодняшнем заседании.

Глава муниципия отметил, что проведённый в минувшие выходные марафон, организованный примарией Кишинёва, Министерством здравоохранения и врачами Муниципальной клинической больницы “Святая Троица”, прошёл на высшем уровне.

Искренне благодарю всех людей, которые проделали большую работу. Так как в борьбе с коронавирусом участвовали студенты и резиденты, изучающие медицину, мы призываем молодое поколение оставаться дома, работать в стране. Нам нужен каждый специалист, – подчеркнул Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.