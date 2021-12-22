Чебан: В мунбюджет поступит более 252 млн леев в результате аукциона по купле-продаже земли

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252 миллиона 800 тысяч леев поступят в муниципальный бюджет после проведения сегодня открытого аукциона по купле-продаже земли в застроенной зоне Кишинёва. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

– Продажа земельных участков проходит прозрачно, в соответствии со всеми процедурами и действующим законодательством. Это пример прежнему руководству примарии, которое позорно отдавало сотни гектаров земли «под столом» по заниженной цене, не вкладывая деньги, столь необходимые для развития города, в муниципальный бюджет, – отметил Чебан.

Сегодня на аукцион были выставлены 13 из 20 земельных участков площадью от 0,01 га до 0,81 га различного назначения. Начальная цена участков земли составила от 500 тысяч леев до 35 миллионов леев. Самый дорогой лот, по словам градоначальника, был продан за 120 миллионов леев. Это участок земли площадью 0,75 га, расположенный на бульваре Ренаштерий Национале.

Стоит отметить, что в результате первого публичного земельного аукциона, проведенного в 2021 году, было продано 11 участков на общую сумму 34,5 млн леев.

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