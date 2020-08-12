Чебан в Международный день молодёжи: Верю, что вы можете изменить мир! (ФОТО)

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В Международный день молодёжи генеральный примар Ион Чебан поздравил всех молодых людей страны.

– Поздравляю вас, дорогие мои. Вы энергичны, талантливы, всё больше участвуете в различных проектах, и я желаю вам больших успехов. Вы – наше настоящее и будущее, и я верю, что вы можете изменить мир с помощью своего новаторского и творческого мышления. Я всегда считал, что вовлечение молодых людей в политическую, социальную и экономическую жизнь должно начинаться со школы, продолжаться в студенческие годы и, наконец, находить отражение в деятельности в ключевых государственных учреждениях, – отметил глава столицы.

Чебан выразил пожелание, чтобы при примарии был открыт Молодёжный консультативный совет в целях сотрудничества молодых людей с местной публичной властью, которая готова поддержать их в различных проектах.

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