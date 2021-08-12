Чебан в Международный день молодёжи: Инвестиции в потенциал молодых людей – это вложение в наше общество

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Сегодня в Кишиневе стартовала Международная неделя молодёжи. Она пройдёт с 12 по 19 августа и будет включать множество образовательных, культурно-художественных, спортивных мероприятий.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, это хорошая возможность привлечь внимание к роли молодых людей в обществе. Получение качественного образования и построение сильного общества, в котором может развиваться молодёжь, является приоритетом для примарии.

В то же время разрабатывается «Стратегия развития молодёжного сектора муниципия Кишинёв на 2021-2026 годы». Документ отражает видение Кишинёва касательно развития молодёжного сектора и реализации установленных приоритетных принципов и направлений.

Мы продолжим инвестировать в улучшение условий жизни молодёжи: современную инфраструктуру, возможности для развития бизнеса, качественное образование, хорошо оплачиваемую работу. Таким образом, мы будем способствовать формированию новых лидеров в различных сферах и процветанию Кишинёва, – сказал Чебан.

Также, по словам градоначальника, будет создан консультативный Совет примара, членами которого будут молодые люди.

Инвестиции в потенциал молодёжи – это вложение в наше общество. Молодые люди – двигатель развития, прогресса, они подпитывают общество новыми мечтами и идеями, чтобы потом воплощать их в жизнь, – подчеркнул Ион Чебан.

Глава муниципия поздравил молодых людей с праздником, отметив, что нынешняя молодёжь – это умное, креативное и творческое поколение Z.

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