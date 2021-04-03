Чебан: В Кишинёве разрешено гулять в парках (ВИДЕО)

0

Об этом на своей странице в соцсети после заседания Муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил Ион Чебан. Гулять можно группами не более трёх человек (на членов семьи численное ограничение не распространяется). Все должны быть в масках.

Это правило, отметил он, распространяется и на детские площадки. Посещая их вместе с детьми, родители обязательно должны быть в масках.

– Выходите в парки, скверы, лесополосы, но очень прошу всех соблюдать правила безопасности! – призвал генпримар.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.