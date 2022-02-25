Чебан: В Кишинёве размещают граждан, нуждающихся в помощи

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Примария Кишинёва накануне вечером обсудила с представителями Министерства труда и социальной защиты условия размещения граждан, просящих помощи.

Так, по словам генерального примара муниципия Иона Чебана, в Центре Moldexpo разместились 65 человек. Он отметил, что в Центре всё подготовлено, граждане несут помощь, через службу кейтеринга заказан обед.

В Центре размещения беженцев и лиц, ищущих убежища, по адресу бул. Дачия, 60/4, на данный момент находятся 38 человек.

Также в настоящее время 7 взрослых и двое детей (2 семьи) проживают в общежитии Главного управления образования, молодёжи и спорта по адресу ул. Крянгэ, 80.

Люди ещё направляются в город с таможни “Паланка”, соответственно их запросы рассматриваются Бюро по миграции и убежищу МВД. Согласно информации, многие из тех, кто пересекает границу, едут к родственникам или транзитом через Республику Молдова. Мы сообщим, куда люди могут обратиться за гуманитарной помощью, а также откроем банковский счёт для желающих сделать пожертвование, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

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