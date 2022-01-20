Чебан: В Кишинёве пройдёт первый экономический форум с более чем 60 инвестиционными профилями

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Кишинёв открыт для инвесторов как из нашей страны, так и из-за рубежа. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан на мероприятии, посвящённом запуску проекта Move it like Lublin.

– В этом году с 30 сентября по 2 октября в Кишинёве пройдёт инвестиционный форум. Это первый экономический форум, на котором мы представим не менее 60 инвестиционных профилей, в том числе связанных с общественной мобильностью, парковками, электронным билетом и многим другим, – отметил Чебан.

Глава муниципия добавил, что первые инвестиционные профили будут представлены в ближайшее время.

– Сейчас вместе с экспертами мы работаем над несколькими инвестиционными профилями. Первые 20 будут опубликованы в ближайшее время на государственном, русском и английском языках. Мы приглашаем европейских партнёров и заинтересованные государства, а также бизнес-сообщество следить за ходом форума, – заключил генпримар.

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