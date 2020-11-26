Чебан: В Кишинёве ежедневно более 400 человек занимаются сбором и вывозом листвы

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Сотрудники муниципальных служб ежедневно собирают и вывозят листву из всех секторов столицы.

Как отметил генпримар муниципия Ион Чебан, каждый день уборкой во дворах многоквартирных домов занимаются более 400 человек. При этом в процессе сбора и вывоза мусора задействовано несколько единиц спецтехники: только за последнюю неделю было вывезено 215 машин листвы.

– Я рассчитываю на участие каждого человека в процессе уборки дворов домов. Также прошу сообщать ответственным муниципальным службам о необходимости вывоза листьев. Совместными усилиями мы сможем привести город в порядок до того, как выпадет первый снег, – подчеркнул градоначальник.

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