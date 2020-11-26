Чебан: В Кишинёве ежедневно более 400 человек занимаются сбором и вывозом листвы

Чебан: В Кишинёве ежедневно более 400 человек занимаются сбором и вывозом листвы

Сотрудники муниципальных служб ежедневно собирают и вывозят листву из всех секторов столицы.

Как отметил генпримар муниципия Ион Чебан, каждый день уборкой во дворах многоквартирных домов занимаются более 400 человек. При этом в процессе сбора и вывоза мусора задействовано несколько единиц спецтехники: только за последнюю неделю было вывезено 215 машин листвы.

– Я рассчитываю на участие каждого человека в процессе уборки дворов домов. Также прошу сообщать ответственным муниципальным службам о необходимости вывоза листьев. Совместными усилиями мы сможем привести город в порядок до того, как выпадет первый снег, – подчеркнул градоначальник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md