Чебан: В Кишинёве будет использоваться та вакцина от COVID-19, которую одобрят специалисты и власти Молдовы

Чебан: В Кишинёве будет использоваться та вакцина от COVID-19, которую одобрят специалисты и власти Молдовы

Кишинёв ожидает от центральных властей решения касательно вакцинации от коронавируса, так как этот вопрос не в компетенции примарии муниципия.

Как отметил Ион Чебан, именно руководство страны решает, какой будет вакцина и когда начнётся процесс вакцинации, а примария будет следовать всем указаниям.

Что касается того, какую вакцину использовать – Спутник V, Pfizer или Moderna, – я бы хотел услышать мнение специалистов. Испытания препаратов сейчас проходят в различных странах, и какая именно вакцина придёт в Молдову, станет известно позднее, – уточнил он.

Отвечая на вопрос, намерен ли он сам вакцинироваться от COVID-19, Ион Чебан сказал, что объявит о своём решении позднее.

Я в этом году сделал прививку от гриппа и стараюсь следовать всем рекомендациям специалистов. Когда будет определённость с вакциной, тогда я и скажу публично о своём решении, – добавил генпримар.

Напомним, ранее Ион Чебан заявил, что Кишинёв готовится к вакцинации от COVID-19. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты уже утвердило план иммунизации населения. Сейчас власти столицы ожидают принятия политики вакцинации в Кишинёве.

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