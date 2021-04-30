Чебан: В Кишинёв из Италии скоро прибудут два современных двухзвенных троллейбуса

0

Один из двух двухзвенных троллейбусов, приобретённых у компании в Италии с большой скидкой, прибудет в Кишинёв в конце следующей недели, а второй – в понедельник.

По словам генпримара Иона Чебана, эти троллейбусы 2014 года выпуска, пробег составляет 200 км, то есть, они практически новые. Их первоначальная цена составляла более 700 тысяч евро, по оценке на сегодняшний день – 315 000 евро. Муниципалитет же приобрёл их за 50 000 евро.

В этих троллейбусах занижен пол по всей длине салона, есть системы кондиционирования воздуха и система автономного хода, кузов обладает антикоррозионной защитой. Потребление электроэнергии у новых транспортных средств ниже, чем у старых троллейбусов, которые курсируют по улицам Кишинёва, – рассказал Чебан.

В настоящее время при Управлении электротранспорта насчитывается 392 троллейбуса, в том числе 18 двухзвенных. 6 двухзвенных троллейбусов марок ЗиУ и ЮМЗ произведены в 1995–1996 годах, срок их эксплуатации составляет 25-26 лет, соответственно, они устарели и представляют опасность для пассажиров.

За последние полгода в Кишинёв привезли 15 новых троллейбусов из Беларуси и 25 из Риги. Также в ремонтной мастерской собирают ещё 10 новых троллейбусов типа АКСМ с автономным ходом.

В настоящее время мы ищем лучшие предложения по покупке автобусов с пробегом, чтобы обеспечить транспортом населённые пункты муниципия. Что касается тендера на закупку 100 новых автобусов, то победитель уже определён. Ждём решения Национального агентства по разрешению споров, – уточнил генпримар.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.