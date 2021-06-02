Чебан: В Кишиневе работают более 45 социальных служб для детей и малообеспеченных семей

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Около 12 000 детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой, а также дети из социально уязвимых семей являются бенефициарами муниципальных услуг в общественных центрах и центрах размещения детей в Кишиневе. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что в нынешнем году на эти цели было выделено 85 миллионов леев.

В Главном управлении по защите прав ребенка существует около 46 социальных служб для детей и семей: 27 общественных центров для детей и молодежи из социально уязвимых семей; 4 центра размещения для детей, оставшихся без попечения родителей; 2 общественных дома для детей из групп риска и для детей с ограниченными возможностями; 5 специализированных дневных центров для детей с ограниченными возможностями; 1 центр ресурсов и поддержки для детей и молодежи, который оказывает поддержку молодым людям при поступлении в профессиональные училища и колледжи; 1 комплекс социальных услуг для детей, оказавшихся на улице.

Управление по защите прав ребенка также включает в себя 4 службы, ориентированные на специализированное вмешательство и оказание помощи и защиты детям. Это услуга «Мобильная команда» для детей с ограниченными возможностями, служба профессиональной родительской помощи, социальная служба «Персональная помощь», служба помощи на улицах.

Также посредством служб семейной поддержки финансовую помощь ежегодно получают тысячи детей из неблагополучных семей.

– Социальные службы призваны обеспечить помощь и защиту ребенка и его семьи, а также защиту прав детей. Повышение качества их жизни остается приоритетом для муниципалитета, – подчеркнул градоначальник.

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