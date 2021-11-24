Чебан: В Кишиневе работает более 70 пунктов вакцинации. Что сделало в этой области правительство?

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Только в двух мобильных пунктах вакцинации в Кишинёве привились более 20 тысяч человек. Об этом в ходе передачи на частном телеканале заявил генеральный примар Ион Чебан, подчеркнув, что всего в столице работает более 70 пунктов вакцинации. К процессу подключаются экономические агенты и партнёры, и на сегодняшний день в Кишинёве самый высокий по стране процент вакцинированных граждан.

В связи с этим он подверг резкой критике деятельность центральных властей в этом направлении. В частности, его возмутило, что Минздрав Молдовы не располагает данными о гражданах нашей страны, вакцинировавшихся за рубежом.

– Чем они там в министерстве занимаются, если у них даже этих данных нет? Что они сделали для вакцинации граждан? Меня упрекали за ненадлежащее ношение масок в общественном транспорте. Но неужели за этим должен следить я? Или, может, водитель должен выходить и конфликтовать с пассажирами? Или кондуктор? Нет, этим должна заниматься полиция. Но у Кишинёва до сих пор нет муниципальной полиции, хотя должна быть, – посетовал градоначальник.

Напомним, недавно в Кишинёве состоялся очередной марафон вакцинации, организованный совместно с сектором HoReCa: всем вакцинированным на этом мероприятии вручали ваучер на 500 леев для посещения ресторанов партнеров.

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