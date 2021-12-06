Чебан: В Кишиневе число случаев COVID-19 снижается, но мы внимательно следим за ситуацией

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В столице на этой неделе продолжат работать по профилю COVID-19 четыре муниципальные больницы. В одной муниципальной больнице, “Георге Палади”, коронавирусное отделение закроется. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Так, больных коронавирусом продолжат лечить Муниципальная больница “Святая Троица”, Муниципальная больница “Святой Архангел Михаил”, Муниципальная клиническая детская инфекционная больница и Муниципальный роддом №2. При этом Центр COVID-19 в Moldexpo на 100 мест остаётся местом обследования пациентов с подозрением на коронавирус.

– Медицинские помещения со стационарными местами на Moldexpo были “законсервированы” в связи с потенциальной новой волной COVID-19, о которой нас предупреждают специалисты. Если в ближайшие месяцы будет повышенная заболеваемость новым штаммом коронавируса, то мы сможем очень быстро вновь задействовать эти помещения, – заверил градоначальник.

Напомним, что Ион Чебан сегодня в очередной раз раскритиковал министерство здравоохранения за отсутствие информации касательно ситуации с коронавирусом в Молдове.

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