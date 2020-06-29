Чебан: В Кишиневе будет строго регламентироваться и реклама на фасадах зданий

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В новом Регламенте о размещении/перемещении уличной рекламы в Кишиневе будет раздел, посвященный регулированию оформления фасадов зданий. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан.

Он рассказал, что Кодекс оформления фасада будет предусматривать строгие и конкретные правила внешнего вида фасадов зданий и размещения на них рекламы, а также порядок утверждения этого вида рекламы. Перед утверждением новому регламенту предстоит пройти через публичные обсуждения, а сейчас экономические агенты при размещении рекламы на фасадах зданий должны придерживаться старого регламента.

– В настоящее время сложно наказать экономических агентов, размещающих рекламу в городе хаотично и на свой лад. Главное управление архитектуры, урбанизма и земельных отношений и претуры секторов проведут инвентаризацию рекламных панно, незаконно установленных на фасадах зданий, и будут призывать владельцев убрать их, – отметил Ион Чебан.

После утверждения нового регламента экономические агенты, не соблюдающие его положения, будут наказываться.

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