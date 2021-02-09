Чебан: В этом году мы осуществим множество проектов для Кишинёва

Чебан: В этом году мы осуществим множество проектов для Кишинёва

В 2021 году в молдавской столице будет вестись работа над гораздо большим числом проектов, чем в 2020-м. Все они направлены на улучшение жизни горожан. Об этом в ходе передачи Miezul zilei на Moldova1 заявил Ион Чебан. 

Он подчеркнул, что примария планирует проекты для самых разных сфер жизни города – это ремонт дорог и дворов домов, возрождение зеленых зон и водоемов, а также многие другие.

Впервые мы намерены запустить масштабную программу по полноценному ремонту дворов домов – будем устранять огромные ямы, которыми покрыты 90% столичных дворов. Мы знаем, что сейчас практически каждый двор выглядит кошмарно, и работаем над этим вопросом, – заверил Ион Чебан.

Он подчеркнул, что на данный момент завершается процесс планирования, после чего будут запущены все необходимые процессы для их внедрения.

Ранее Ион Чебан посетовал на то, что некоторые члены Муниципального совета из определенных фракций ведут себя двулично, из-за чего тормозится принятие и внедрение множества проектов для развития Кишинёва. Так, зачастую в беседах они говорят одно, а поступают совсем по-другому, преследуя свои интересы, а не интересы жителей столицы.

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