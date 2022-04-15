Чебан в Яссах: Мы можем перенять передовой опыт в управлении отходами

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В ходе своего рабочего визита в Румынию генеральный примар муниципия Ион Чебан встретился с председателем уезда Яссы Костелом Алекса, а также посетил “APAVITAL” SA и мусоросортировочный завод.

Чебан обсудил два крупных проекта, которые могут дать Кишинёву передовой опыт в управлении отходами и водоснабжением.

Также команда столичной примарии сегодня участвует в Трансграничном форуме – возможности доступа к европейским фондам через Совместную операционную программу Румыния-Республика Молдова на 2021-2027 гг.

Кроме того, в этот период две команды от примарии находились с рабочими визитами в Клуж-Напоке и Пятра-Нямц.

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