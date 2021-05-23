Чебан в годовщину создания муниципального молодежного центра: У нас много талантов, и им надо помогать

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан поздравил команду молодых людей из Кишинёвского муниципального молодежного центра, которому исполнилось 2 года. Градоначальник отметил, что в Молдове много талантливых юношей и девушек с большими целями, и власти должны помогать им во всех начинаниях.

За два года Центру удалось запустить и развить множество услуг, ориентированных на молодёжь, таких как служба информации и документации, услуги для личного развития и молодёжного досуга, волонтерство и вовлечение молодёжи, служба профориентации молодёжи, – отметил Чебан.

Также, по его словам, было разработано множество программ для молодёжи и начат ряд проектов, призванных удовлетворить потребности молодых людей. Так, были созданы клубы по интересам, инициировано психологическое консультирование, разработана передача Tineri pentru TINEri, открыт Центр для молодых людей, пишущих проекты, сделано многое другое. В этой деятельности задействовано более 100 волонтеров и более 6 344 бенефициаров.

Напомним, ранее был разработан проект Муниципальной стратегии развития молодежного сектора на 2021–2026 годы. Цель документа – развитие и консолидация молодёжного сектора.

Также Кишинев является кандидатом на титул “Молодёжная столица Европы-2024”.

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