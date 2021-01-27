Чебан в День памяти жертв Холокоста: Наш долг – сохранить память и пресекать насилие в любой форме

0

Сегодня, 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста генеральный примар Ион Чебан принял участие в траурном мероприятии и возложил цветы памятнику жертвам фашизма в Кишиневе.

В своем выступлении градоначальник отметил, что около 6 миллионов евреев были убиты в концентрационных лагерях во время Второй мировой войны. Эти ужасные для человечества события не должны повториться.

– Такие действия не могут быть оправданы властями ни в какой форме, независимо от кризисных ситуаций и политических обстоятельств. Наш долг – сохранить память об этих жутких поступках, а также пресекать насилие и дискриминацию в любой форме. Наше общество должно быть толерантным и должно уметь жить в гармоничной среде, – сказал Ион Чебан.

Глава примарии выразил солидарность еврейской общине и общине ромов, отметив, что общество никогда не забудет погромы начала XX века.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.