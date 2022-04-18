Чебан: В четверг мы зажжём пасхальные огоньки в столице

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Кроме того, будут организованы различные мероприятия, посвящённые Святому празднику. Речь идёт о ярмарках, выставках, конкурсах, фестивалях и концертах.

– Каждая претура, а также учебные заведения столицы совместно с Управлением культуры организуют мероприятия. В сквере Кафедрального собора состоится концерт. Там же будет открыта творческая мастерская для детей «Домик кролика», – рассказал Ион Чебан.

Градоначальник добавил, что на этой неделе планируется включить фонтаны в Кишинёве, если это позволят климатические условия.

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