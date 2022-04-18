Чебан: В четверг мы зажжём пасхальные огоньки в столице

Чебан: В четверг мы зажжём пасхальные огоньки в столице

Кроме того, будут организованы различные мероприятия, посвящённые Святому празднику. Речь идёт о ярмарках, выставках, конкурсах, фестивалях и концертах.

– Каждая претура, а также учебные заведения столицы совместно с Управлением культуры организуют мероприятия. В сквере Кафедрального собора состоится концерт. Там же будет открыта творческая мастерская для детей «Домик кролика», – рассказал Ион Чебан.

Градоначальник добавил, что на этой неделе планируется включить фонтаны в Кишинёве, если это позволят климатические условия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md