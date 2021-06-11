Чебан: В центре Кишинёва появилась ещё одна общественная парковка

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Как пояснил градоначальник на своей странице в соцсети, речь идёт о площадке по адресу бул. Штефана чел Маре, 3, (на пересечении с улицей Измаил). До сих пор она незаконно эксплуатировалась экономическим агентом.

Кроме того, недавно был демонтирован забор, окружающий другую незаконную стоянку по адресу ул. Измаил, 27 – она также была возвращена муниципалитету.

Теперь в этой многолюдной зоне на двух стоянках можно припарковать около 150 машин. Мы намерены обустроить эти парковки. Параллельно мы определяем другие места под парковки как в центре города, так и в секторах, – заметил генпримар.

Помимо этого, недавно были начаты работы по обустройству 4-хуровневой автоматической парковки в центре столицы, возле здания Технического университета Молдовы по улице 31 Августа.

Ещё две парковки на 400 мест расположены возле парка “Ла Извор”, одна возле парка “Дендрарий”, возле парка “Алунелул” и парка “Сармизеджетуза”.

Также Ион Чебан отметил, что планируется обустройство парковочных мест возле новых отремонтированных объектов: скверов, парков и т. д.

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