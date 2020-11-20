Чебан: В центре Кишинёва будет новогодняя ёлка

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Из-за пандемии коронавируса в этом году придётся отказаться от традиционных рождественских ярмарок, однако атмосфера зимних праздников в молдавской столице должна быть. Так считает генеральный примар Кишинева Ион Чебан. В связи с этим он сообщил, что новогодняя ёлка в центре города всё-таки будет – скорее всего, перед Аркой Победы, а сам сквер Кафедрального собора украсят гирляндами.

Генпримар также поручил преторам секторов украсить все парки и скверы – учитывая пандемическую ситуацию и все введённые правила, и взяв за основу примеры других стран в этот период. В местах отдыха, отметил он, должны быть ёлки и декор. При этом размещение торговых точек запрещено во избежание столпотворения.

Ион Чебан призвал всех граждан сохранять дистанцию и соблюдать правила защиты от коронавируса при посещении данных мест.

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