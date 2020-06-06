Чебан: В большинстве подземных переходов столицы не будет торговых точек (ВИДЕО)

0

Примария Кишинёва намерена максимально освободить подземные пешеходные переходы от торговых павильонов. Об этом в ходе телепередачи заявил Ион Чебан.

Он отметил, что одной из немногих “подземок”, где останутся торговые точки, будет переход на пересечении улицы Измайловской и бульвара Штефана чел Маре.

Мы стараемся максимально освободить подземные переходы, так как они предназначены прежде всего для безопасного пересечения пешеходами проезжей части. Что касается перехода на Алеку Руссо – поток людей там составляет 2 000 человек в час. И это даже не в часы пик. Это очень много и представляет потенциальную опасность, – подчеркнул Чебан.

Глава города рассказал, что в начале текущего года у примарии были соглашения с экономическими агентами о ремонте порядка 12 подземных переходов, однако работы не состоялись из-за эпидемии коронавируса и разразившегося в связи с ней кризиса. Тем не менее, Чебан отметил, что до конца года муниципалитет планирует отремонтировать 5 переходов.

Напомним, на данный момент полным ходом идёт ремонт подземного перехода на Виадуке, а также на текущей неделе были подготовлены все документы для начала ремонта в подземном переходе на улице Алеку Руссо.

На следующем этапе будут отремонтированы подземные переходы в секторе Буюканы и на бульваре Дечебал. Помимо этого, примария на данный момент обсуждает вопрос ремонта других подземных переходов в секторе Ботаника.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.