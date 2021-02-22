Чебан: В больницах нет мест для больных COVID-19, врачи отдают под палаты свои кабинеты

0

В муниципальных больницах Кишинёва не осталось мест – ни простых, ни реанимационных. Задействованы все возможные помещения. Об этом заявил генпримар Ион Чебан в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб. Он в очередной раз призвал граждан соблюдать меры по защите от коронавируса, подчеркнув, что нормализация ситуации зависит от каждого из нас.

– Я знаю, что все устали, но мы можем сделать ещё одно усилие, чтобы добиться успеха. Врачи и медсестры отказались от своих кабинетов, чтобы создать дополнительные палаты. Так, в муниципальных больницах с профилем COVID-19 было дополнительно оборудовано более 80 мест. Благодарю медицинский персонал, который, несмотря на сложные условия работы, ставит здоровье людей выше собственного комфорта, – сказал он.

Чебан заявил, что совместно с Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты муниципалитет продолжит изыскивать помещения в стратегических медицинских учреждениях, чтобы пополнить количество мест для лечения пациентов с новым коронавирусом. Что касается грядущей вакцинации, градоначальник отметил, что медицинские учреждения муниципия подготовлены к ней, персонал обучен, подготовлены места для осуществления этого процесса.

– Мы, как местная администрация, не имеем полномочий для предварительного заказа и покупки вакцины. Но мы сотрудничаем и продолжим активно сотрудничать с центральными властями для обеспечения вакциной жителей муниципия в соответствии с Национальным планом вакцинации против COVID-19, – написал он на своей странице в соцсети.

В настоящее время общее количество мест для больных коронавирусом в муниципальных больницах, включая Центр COVID-19 на MoldExpo, превышает 1400 – около 50% от общего количества по стране.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.