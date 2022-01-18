Чебан: В Агентстве по технадзору создана строительная мафия, позволяющая продолжить строительство в центре Кишинёва

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Агентство по техническому надзору разрешило возобновить стройку в историческом центре Кишинёва, по адресу улица Сергея Лазо, 46, – стройку, которую ранее распорядился прекратить генеральный примар Ион Чебан. Об этом написал сам градоначальник на своей странице в соцсети.

– Те, кто пообещал снести незаконные постройки, поощряют их процветание. Сегодня эта конструкция стала еще одним объектом, охраняемым нынешними властями. Сегодня бравые застройщики с радостью продолжают работу. Они не только возобновили строительство здания, но и провели в канализацию незаконную трубу, чтобы убрать всю грязь со строительной площадки, – возмутился Чебан.

Он также напомнил, что просил ввести мораторий на выдачу разрешений на строительство в историческом центре города, по которому мунсоветники воздержались от голосования.

– Уважаемые депутаты, манипулирующие общественным мнением, – в этом суть вашего гнилого руководства. Когда примария Кишинёва просит вас принять меры в определенных случаях с серьезными нарушениями – вы не реагируете, а когда на кону ваши интересы – оправдываете все беззакония, – заметил градоначальник.

Ион Чебан также указал, что за 2 года из всех 1500 разрешительных документов, выданных примарией Кишинёва, ни один документ не был оспорен и не было доказано, что он выдан с нарушениями.

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