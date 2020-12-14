Чебан: В 2021 году инвестиции в пригороды станут ещё больше

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В проекте бюджета муниципия Кишинёв на 2021 год заложено увеличение финансирования проектов для развития пригородов. Об этом заявил Ион Чебан. Так, если в нынешнем году в пригороды были направлены рекордные 100 млн. леев, то в следующем муниципалитет планирует выделить на 15% больше.

На прошлой неделе проект бюджета муниципия на 2021 год был представлен мунсоветникам, а завтра с документом ознакомятся примары пригородов. Каждый проект будет обсуждаться отдельно.

– В бюджете уже запланировано 85 миллионов леев на различные проекты и 30 миллионов леев для Главного управления общественного транспорта и путей сообщения для работ в сфере инфраструктуры подъездных дорог. Это рекордная цифра по сравнению с ассигнованиями прошлых лет. Деньги планируется вложить в ремонт школ и детских садов, в развитие инфраструктуры, а также в обеспечение пригородов водоснабжением и канализационными сетями, – рассказал градоначальник.

Кроме того, в среду пройдет обсуждение бюджета на 2021 год со специалистами, советниками и гражданским обществом. По словам генпримара, акцент будет сделан на развитие инфраструктуры, а также на внедрение крупных и амбициозных проектов, которые давно надо было осуществить. Впоследствии документ будет представлен претурам. Финансирование запланировано для каждого сектора в отдельности.

– Все предложения по бюджету на следующий год будут рассмотрены и приняты во внимание. Для меня важно развитие Кишинёва в долгосрочной перспективе. У кишиневцев должны быть хорошие условия жизни, – подчеркнул Ион Чебан.

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