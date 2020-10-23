Чебан уверен: Победа Додона – это начало и продолжение крупных проектов для Кишинёва

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Объездная дорога Кишинёва, река Бык, очистные сооружения, а также другие крупные инфраструктурные проекты являются национальными, и для их внедрения необходимы финансовая поддержка и помощь со стороны центральных властей.

Об этом генеральный примар муниципия Ион Чебан рассказал в ходе передачи на Sputnik Moldova. Он подчеркнул, пишет actualitati.md, что муниципалитету необходимы внушительные финансовые вливания.

Денег всегда не хватает. На данный момент мы ведём переговоры с правительством. К примеру, объездная дорога. Нас часто спрашивают, реально ли осуществить этот проект. Отвечаю – да, реально, мы сотрудничаем с правительством и президентурой по этому вопросу. Президент всегда нас поддерживает, и если он выиграет выборы, он поможет Кишинёву со многими проектами, – сказал градоначальник.

Напомним, Ион Чебан принял решение уйти в отпуск за свой счёт на одну неделю, чтобы оказать поддержку в предвыборной кампании кандидату в президенты на второй срок Игорю Додону.

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