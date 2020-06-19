Чебан: Уличная торговля в Кишинёве должна вестись по единым для всех правилам

0

Генеральный примар Кишинёв Ион Чебан провел беседу с экономическими агентами, которые планируют продавать воду и мороженое в столичных парках в летний период года. Он пояснил им, что муниципалитет намерен навести порядок в этой области, разработав правила, которым должны будут следовать все.

– Городу не нужны десятки киосков без авторизации, хаотично размещенные в парках. Вот почему некоторые появившиеся в парках киоски в одночасье были снесены. Город должен быть ухоженным и выглядеть эстетично. Мы хотим, чтобы экономические агенты работали, а жители могли покупать мороженое, воду, кофе в зонах отдыха, но в соответствии с действующим законодательством, – подчеркнул Ион Чебан.

В связи с этим предлагается пересмотреть расположение мест для продажи безалкогольных напитков, мороженого и выпечки без крема в местах отдыха граждан, на главных улицах и бульварах столицы.

– Будут предложены к утверждению пересмотренные схемы с сокращённым числом торговых единиц. Распоряжение на этот счет было подписано мной накануне. Также в течение двух недель проект решения «Об утверждении Концепции осуществления уличной торговли на территории муниципия Кишинев и Плана внедрения концепции» будет представлен муниципальному совету Кишинева на утверждение. Помимо этого, в течение месяца будет завершен Регламент о проведении тендеров на получение права заключения контракта на размещение передвижных торговых единиц на территории муниципия Кишинев, – рассказал градоначальник.

Напомним, ранее генпримар отменил свое разрешение на осуществление уличной торговли, так как в городе вновь появились киоски без авторизации.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.