Чебан – учителям: Вы – архитекторы будущего!

Чебан – учителям: Вы – архитекторы будущего!

Генеральный примар Кишинева поздравил всех работников системы образования с их профессиональным праздником, отметив, что благодаря педагогам молодое поколение приобретает здоровые ценности, знания, навыки и опыт. 

– Главное, чему вы нас учите – быть человеком. Этот период показал, что вы способны на подвиги, столь необходимые нашим детям. Ваши тепло и забота – прекрасный пример для нас. Благодарим за то, что инвестируете в будущее наших детей. Спасибо за то, что выполняете свою работу с душой, терпением и самоотдачей, – подчеркнул Ион Чебан. 
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