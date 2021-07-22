Чебан: У примарии Кишинёва почти не осталось задолженностей перед Цынцэренами

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Предыдущие власти молдавской столицы на протяжении многих лет не делали ничего из того, что обещали Цынцэренам, но теперь ситуация в корне изменилась. Об этом заявил генпримар Кишинёва Ион Чебан, пояснив, что может ждать столицу после завершения в конце 2021 года договора между двумя населенными пунктами.

Чебан отметил, что в Цынцэренах уже не верили обещаниям столичных властей, и лишь с его приходом на должность генерального примара 3-летний договор стал выполняться и начались масштабные работы.

Мы сейчас строим дороги, работаем в школе и в детском саду, работаем в центре здоровья, работаем на полигоне. Теперь нам предстоит пообщаться с жителями Цынцэрен. Месяц назад мы встречались с советниками и выяснили, что задолженностей у нас практически нет. Так, случилась задержка с укладкой асфальта на некоторых улицах, но эта проблема вскоре будет устранена, – заявил Чебан.

Генпримар отметил, однако, что в этом процессе может проявиться политический фактор, так как некоторым политформированиям выгодно, чтобы проблемы не решались. Тем не менее, он выразил надежду, что вопрос с полигоном в Цынцэренах будет решен положительно для Кишинёва.

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